Около 70 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Погода повлияла на работу столичных аэропортов. Почти 70 рейсов задержано и отменено, информирует сервис "Яндекс.Раписания".

Согласно его данным, во Внукове 25 рейсов задержано и 3 отменено, в Домодедове задержали 7 рейсов и 14 отменили. Аэропорт Шереметьево задерживает вылет 19 рейсов.

Ранее сообщалось, что снег в столице будет идти до конца этого года. За последние сутки высота снежного покрова выросла с 24 до 29 сантиметров.

К утру 25 декабря специалисты базовой метеостанции на ВДНХ отметили прирост семи миллиметров осадков в эквиваленте воды. Это составляет 13% от месячной нормы.