В Домодедово опровергли обнаружение части крыла самолета на взлетной полосе

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Информацию об обнаружении части крыла на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово опровергли в пресс-службе столичной воздушной гавани.

"Во время движения к месту стоянки командир воздушного судна проинформировал оперативные службы аэродрома, что на поверхности рулежной дорожки находится съемный лючок - элемент, который используется авиатехниками во время обслуживания воздушного судна на стоянке", – цитирует представителей аэропорта Агентство "Москва". В пресс-службе добавили, что инцидент никак не повлиял на работу воздушной гавани.

Ранее СМИ сообщили о том, что на взлетно-посадочной полосе была обнаружена часть крыла самолета. Находку якобы обнаружил пилот одного из судов во время руления.