В Домодедово опровергли обнаружение части крыла самолета на взлетной полосе

26 декабря, 16:56
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Информацию об обнаружении части крыла на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово опровергли в пресс-службе столичной воздушной гавани.
"Во время движения к месту стоянки командир воздушного судна проинформировал оперативные службы аэродрома, что на поверхности рулежной дорожки находится съемный лючок - элемент, который используется авиатехниками во время обслуживания воздушного судна на стоянке", – цитирует представителей аэропорта Агентство "Москва". В пресс-службе добавили, что инцидент никак не повлиял на работу воздушной гавани.
Ранее СМИ сообщили о том, что на взлетно-посадочной полосе была обнаружена часть крыла самолета. Находку якобы обнаружил пилот одного из судов во время руления.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: