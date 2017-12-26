ЦОДД рекомендовал водителям планировать поездки из города вечером

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал водителям планировать поездки из города после 20:00 вечера. Кроме того, для удобства москвичам советуют пользоваться общественным транспортом.

Отмечается, что в настоящий момент движение в городе сильно затруднено. В связи с проведением Общероссийской новогодней елки до 15:00 перерыты улицы Варварка, Москворецкая улица, Большой Москворецкий мост, площадь Васильевский спуск.

Также в городе проводится большое количество детских праздников и различных новогодних мероприятий, поэтому сотрудники ГИБДД отдают приоритет в движении автобусам с детьми.

Кроме того, местами в Москве идет снег, образовалась гололедица, что также негативно отразилось на дорожно-транспортной обстановке.

Ранее ЦОДД предупреждал, что 26 декабря, ожидается самый загруженный день по дорожной обстановке. В последнюю неделю значительно увеличилось количество автомобилей на дорогах, совершается большее количество поездок, отмечаются нестабильные погодные условия.