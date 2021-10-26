ИКАО может рассмотреть итоговый доклад по борту Ryanair в ноябре

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Совет Международной организации гражданской авиации может рассмотреть итоговый доклад по инциденту с экстренной посадкой в Минске воздушного судна авиакомпании Ryanair 12 ноября. Об этом рассказал представитель России в ИКАО Сергей Гудков.

В то же время он отметил, что рассмотрение итогового доклада состоится только при условии, что в распоряжении организации будет вся необходимая информация. Гудков подчеркнул, что сбор сведений еще продолжается.

"Итоговый доклад может быть готов 12 ноября, если будет получена вся необходимая информация. Сбор данных до сих пор продолжается", – приводит его слова ТАСС.

Ранее в ИКАО выразили обеспокоенность вероятным насильственным разворотом борта и призвали все заинтересованные стороны к сотрудничеству. На незапланированном заседании Международной организации гражданской авиации в конце мая Россия выступила за проведение честного расследования по факту незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Поводом стало сообщение о взрывном устройстве на борту. Позже выяснилось, что в самолете находился экс-главред белорусского оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич.