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26 сентября 2018, 11:50

Город

Движение электричек на Горьковском направлении МЖД вошло в график после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение электричек на Горьковском направлении МЖД вошло в график после сбоя, информирует Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что из-за технического сбоя на участке Храпуново – Фрязево было ограничено движение электричек. Перебои длились больше двух часов.

По словам очевидцев, на путях образовался затор из поездов. В настоящее время движение электричек вошло в штатный график. Администрация Московской железной дороги приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

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