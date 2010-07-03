Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:49

На станции Долгопрудная реконструируют платформы

транспорт МЦД

09:49

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На железнодорожной станции Долгопрудная Савеловского направления МЖД проходит реконструкция в рамках реализации проекта МЦД-1 Одинцово – Лобня. Специалисты оборудовали временные деревянные платформы, на которых с 26 июня будут останавливаться поезда, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Для безопасного выхода на платформы и перехода через железную дорогу построят надземный вестибюль с турникетно-кассовым залом. Там установят лифты и эскалаторы.

По проекту на станции построят две платформы островного типа, с обеих сторон которых станут прибывать и отправляться поезда. Предполагается, что это повисит пропускную способность станции.

Первые два диаметра появятся на самых востребованных направлениях. Это МЦД-1 Одинцово − Лобня и МЦД-2 Нахабино − Подольск.

На первом диаметре будет 28 станций. Оттуда можно будет пересесть на 12 станций метро, на две станции МЦК и на шесть станций радиальных направлений МЖД. Второй диаметр будет включать 38 станций. Там будут действовать пересадки на 13 станций метро, две станции МЦК и семь станций радиальных направлений железной дороги.

Уточняется, что МЦД, как и МЦК, будут работать с 05:30 до 01:00. Оплатить проезд можно будет картой "Тройка". При этом пересадки между метро, МЦК и МЦД будут бесплатными.

В перспективе планируют запустить еще три диаметра: Зеленоград − Раменское, Апрелевка − Железнодорожный и Пушкино − Домодедово.

Что изменится с запуском МЦД


Читайте также

транспорт МЦД

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика