На станции Долгопрудная реконструируют платформы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На железнодорожной станции Долгопрудная Савеловского направления МЖД проходит реконструкция в рамках реализации проекта МЦД-1 Одинцово – Лобня. Специалисты оборудовали временные деревянные платформы, на которых с 26 июня будут останавливаться поезда, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Для безопасного выхода на платформы и перехода через железную дорогу построят надземный вестибюль с турникетно-кассовым залом. Там установят лифты и эскалаторы.

По проекту на станции построят две платформы островного типа, с обеих сторон которых станут прибывать и отправляться поезда. Предполагается, что это повисит пропускную способность станции.

Первые два диаметра появятся на самых востребованных направлениях. Это МЦД-1 Одинцово − Лобня и МЦД-2 Нахабино − Подольск.

На первом диаметре будет 28 станций. Оттуда можно будет пересесть на 12 станций метро, на две станции МЦК и на шесть станций радиальных направлений МЖД. Второй диаметр будет включать 38 станций. Там будут действовать пересадки на 13 станций метро, две станции МЦК и семь станций радиальных направлений железной дороги.

Уточняется, что МЦД, как и МЦК, будут работать с 05:30 до 01:00. Оплатить проезд можно будет картой "Тройка". При этом пересадки между метро, МЦК и МЦД будут бесплатными.

В перспективе планируют запустить еще три диаметра: Зеленоград − Раменское, Апрелевка − Железнодорожный и Пушкино − Домодедово.



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