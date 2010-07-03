Компенсационные автобусы запустят на Ярославском направлении МЖД

Компенсационные автобусы будут работать на Ярославском направлении МЖД с 27 по 31 мая. Об этом говорится на сайте ЦППК.
"В связи с работами по развитию инфраструктуры до конца мая внесены изменения в графики движения ряда электропоездов. Так, с 27 по 31 мая электропоезда, следующие в Москву в дневное время (с 9:50 до 18:07), не будут останавливаться на остановочных пунктах "Лось" и "Маленковская", – указано в сообщении.
Организовано несколько маршрутов. На каждом из них автобусы будут отправляться от железнодорожных станций с интервалом 10 минут.
Ранее сообщалось, что вечером 25 мая компенсационный автобус запустили на участке Кунцево – Усово Белорусского направления МЖД. Автобусы возят пассажиров электричек из-за ремонтных работ. Для проезда нужно будет показать разовые билеты или абонементы ЦППК.
В конце мая – начале июня изменится расписание электричек Киевского направления. На время проведения работ будут сняты некоторые поезда, которые курсируют между Москвой и станциями Переделкино, Новопеределкино, Апрелевка и Нара. Помимо этого, у нескольких электричек изменится время, а также количество остановок.
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