Движение в столице ограничат из-за матча на новой арене "Динамо"

Москвичам напомнили об ограничении движения в районе "ВТБ Арены" 26 мая в связи с проведением футбольного матча между столичным "Динамо" и тульским "Арсеналом". Предупреждение выпустил "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) в Twitter.
В окрестностях арены движение будет полностью перекрыто до 15:00 на Трудовой аллее и Театральной аллеях, а также в Милицейском переулке. Также движение ограничат на участке Ленинградского проспекта от съезда на Московскую аллею.
Сегодня состоится футбольный матч на стадионе «Динамо». Движение рядом с ним ограничат. Будьте внимательны. pic.twitter.com/ugk5ClVZHw
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