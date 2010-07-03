Движение в столице ограничат из-за матча на новой арене "Динамо"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Москвичам напомнили об ограничении движения в районе "ВТБ Арены" 26 мая в связи с проведением футбольного матча между столичным "Динамо" и тульским "Арсеналом". Предупреждение выпустил "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) в Twitter.

В окрестностях арены движение будет полностью перекрыто до 15:00 на Трудовой аллее и Театральной аллеях, а также в Милицейском переулке. Также движение ограничат на участке Ленинградского проспекта от съезда на Московскую аллею.

Сегодня состоится футбольный матч на стадионе «Динамо». Движение рядом с ним ограничат. Будьте внимательны. pic.twitter.com/ugk5ClVZHw — ЦОДД (@gucodd) 25 мая 2019 г.



"Мосгортранс" ранее сообщил, что в районе метро "Динамо", кроме того, изменятся маршруты автобусов и троллейбусов.

Московский клуб в воскресенье сыграет первый матч на реконструированном стадионе. Встреча пройдет в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и начнется в 14:00 мск.