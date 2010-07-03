Расписание электричек Курского направления МЖД изменится 27 и 28 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Расписание электричек Курского направления МЖД изменится в конце апреля из-за работ по развитию инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
27 и 28 апреля "РЖД" продолжит работы в рамках проекта МЦД-2 "Нахабино – Подольск", пояснили в пресс-службе. В частности, с 09:50 субботы до 05:50 воскресенья мероприятия по развитию путевой инфраструктуры Курского направления будут проходить на участке Щербинка – Подольск.
Как отметили в МЖД, на время работ некоторые электрички, в том числе диаметральных маршрутов, будут следовать по укороченному маршруту. У ряда пригородных поездов изменится время отправления и прибытия. Кроме того, предупредили сотрудники дороги, некоторые электрички, следуя из Москвы в сторону области, не будут останавливаться на платформах Силикатная и Щербинка.
Ранее сообщалось, что электрички МЖД переведут на летний режим работы до 31 мая. Перед этим все поезда ЦППК пройдут комиссионный осмотр. А на платформах устранят дефекты покрытия и обновят полосы безопасности, заново покрасят скамейки, бордюры и ограждения.
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