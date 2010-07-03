Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:39

Расписание электричек Курского направления МЖД изменится 27 и 28 апреля

транспорт

18:39

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание электричек Курского направления МЖД изменится в конце апреля из-за работ по развитию инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

27 и 28 апреля "РЖД" продолжит работы в рамках проекта МЦД-2 "Нахабино – Подольск", пояснили в пресс-службе. В частности, с 09:50 субботы до 05:50 воскресенья мероприятия по развитию путевой инфраструктуры Курского направления будут проходить на участке Щербинка – Подольск.

Как отметили в МЖД, на время работ некоторые электрички, в том числе диаметральных маршрутов, будут следовать по укороченному маршруту. У ряда пригородных поездов изменится время отправления и прибытия. Кроме того, предупредили сотрудники дороги, некоторые электрички, следуя из Москвы в сторону области, не будут останавливаться на платформах Силикатная и Щербинка.

Ранее сообщалось, что электрички МЖД переведут на летний режим работы до 31 мая. Перед этим все поезда ЦППК пройдут комиссионный осмотр. А на платформах устранят дефекты покрытия и обновят полосы безопасности, заново покрасят скамейки, бордюры и ограждения.

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика