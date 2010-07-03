Движение на участке дублера Ленинского проспекта возобновили

Фото: канал москва 24

Участок дублера Ленинского проспекта в сторону области вновь открыт для проезда. Движение там возобновили после перекрытия из-за возгорания, которое произошло в здании РРГУ нефти и газа имени Губкина. Об этом сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

"Возгорание ликвидировано. Движение по дублеру Ленинского проспекта открыто", – сказано в сообщении ЦОДД.

Возгорание ликвидировано. Движение по дублеру Ленинского проспекта открыто.https://t.co/iomFqGsUW6 — ЦОДД (@gucodd) 26 апреля 2019 г.



Днем 26 апреля в здании РГУ нефти и газа имени Губкина произошло возгорание. Из здания эвакуировали около трех тысяч человек. По некоторым данным, у постройки частично обрушился потолок.

Из-за пожара пришлось перекрыть движение по участку дублера Ленинского проспекта по направлению в область.