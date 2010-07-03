Движение по трем улицам у метро "Пролетарская" перекроют 26-27 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение по трем улицам в районе метро "Пролетарская" перекроют 26 и 27 апреля. Это связано с пасхальными мероприятиями, сообщил информационный центр транспортного комплекса столицы.

"В связи с проведением крестного хода движение по трем улицам в районе станции метро "Пролетарская" перекроют 26 и 27 апреля", – предупредили москвичей.

Перекрытия будут проводиться 26 апреля с 19:30 до 20:00 и 27 апреля с 23:30 до 23:59. Они коснутся трех участков:

улица Талалихина – от дома №24 строение 3 до Стройковской

улица Стройковская – от Талалихина до Иерусалимской

улица Иерусалимская – от Стройковской до дома № 20 строение 2 по Талалихина