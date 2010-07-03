Движение по трем улицам у метро "Пролетарская" перекроют 26-27 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Движение по трем улицам в районе метро "Пролетарская" перекроют 26 и 27 апреля. Это связано с пасхальными мероприятиями, сообщил информационный центр транспортного комплекса столицы.
"В связи с проведением крестного хода движение по трем улицам в районе станции метро "Пролетарская" перекроют 26 и 27 апреля", – предупредили москвичей.
Перекрытия будут проводиться 26 апреля с 19:30 до 20:00 и 27 апреля с 23:30 до 23:59. Они коснутся трех участков:
улица Талалихина – от дома №24 строение 3 до Стройковской
улица Стройковская – от Талалихина до Иерусалимской
улица Иерусалимская – от Стройковской до дома № 20 строение 2 по Талалихина
Ранее ЦОДД предупредил о перекрытии нескольких улиц в центре Москвы. 26 апреля вечером на полчаса для проезда закроют участки Спартаковской улицы (от Плетешковского переулка до Нижней Красносельской) и Нижней Красносельской (от Спартаковской до Елоховского проезда). Ограничения связаны с мероприятиями к Пасхе.
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