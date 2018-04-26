В Москве начали перекрывать центральные улицы из-за репетиции парада



Военная техника начала движение в центр для репетиции парада в честь Дня Победы, передает телеканал Москва 24.

С 17:00 недоступны улицы Мневники и Нижние Мневники, Звенигородское шоссе, Садово-Кудринская и Тверская улицы, 1-й, 2-й и 3-й Силикатные проезды, передает телеканал Москва 24. С 18:00 ограничения распространятся на участок Тверской от Триумфальной до Манежной площади, Моховую улицу и Охотный ряд.

А с 22:40 движение ограничат на Кремлевской набережной, Боровицкой площади, Болотной улице и одноименной площади. Кроме того, эти изменения затронут Большой Каменный мост, Моховую, Воздвиженку, Новый Арбат, участок Садового кольца и Тверскую улицу.

В ЦОДД призвали водителей заранее планировать маршруты. Для удобства передвижения по городу автолюбителей призвали пользоваться метро. Столичная подземка готова к увеличению пассажиропотока.