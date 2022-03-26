Эскалатор на станции метро "Юго-Западная" частично закроют на ремонт с 28 марта

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Эскалатор на станции столичного метро "Юго-западная" (выход №2) Сокольнической линии станет частично недоступен для пассажиров с 28 марта. Об этом сообщается на официальном сайте московского метро.

Там добавили, что эскалатор откроют для пассажиров 5 апреля.

Ранее сообщалось, что эскалатор на станции ЗИЛ (выходы № 1–2) Московского центрального кольца недоступен для пассажиров с 21 марта. Его откроют 31 мая.

Кроме того, с 16 по 31 марта закрылся эскалатор на станции "Славянский бульвар" (выход № 1) Арбатско-Покровской линии.