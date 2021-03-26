ЦППК помогла пассажиру вернуть электрогитару

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники ЦППК помогли пассажиру найти и вернуть забытую в вагоне пригородного поезда электроакустическую гитару. Об этом сообщается на официальном сайте центральной ППК.

24 марта мужчина вышел из поезда в Подольске и обнаружил, что забыл инструмент стоимостью более 100 тысяч рублей в вагоне. Он обратился за помощью к сотрудникам ЦППК, которые сразу связались с бригадой уже ушедшего электропоезда.

По причине того, что поезд возвращался в Подольск только поздней ночью, сотрудниками было принято решение оставить гитару сотрудникам полиции на Курском вокзале. Уже на следующий день мужчина смог забрать потерянную вещь.

"Огромная благодарность всем представителям ЦППК за такую слаженную работу и возвращение моей электроакустической "подруги". Быть может, получится написать об этом песню", – рассказал мужчина.

В ЦППК напомнили, что при обнаружении бесхозных вещей, работники вынуждены в целях безопасности производить оцепление вагона, эвакуировать пассажиров и обращаться к сотрудникам транспортной полиции.

Там призвали внимательнее относиться к своим вещам и в случае их утери сразу обращаться к сотрудникам полиции на станции за помощью.

Ранее ЦППК рассказала, что пассажиры забывали в вагонах с начала 2021 года. В первые два месяца работники обнаружили около 50 забытых сумок и пакетов. Иногда в них обнаруживали довольно необычные предметы: сноуборд, обогреватель и шлем для катания.