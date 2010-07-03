Задержанные электрички вводят в график после остановки экспресса

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Электрички Курского направления начали ходить со всеми остановками после незапланированной остановки экспресса, ехавшего из столицы в Тулу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Некоторое время назад пригородные поезда проезжали промежуточные платформы без остановки. Они не высаживали пассажиров на станциях "Покровская", "Красный Строитель", "Битца", "Бутово", "Щербинка" и "Силикатная" из-за того, что межобластной экспресс №7047 остановился по техническим причинам.

Пока вставший состав буксировали, диспетчеры организовали движение поездов в сторону области по соседнему пути. На промежуточных остановках вдоль этого пути не было платформ для посадки и высадки, однако временный режим обеспечил перевозку людей. Сейчас МЖД вводит в график задержанные в пути пригородные поезда.