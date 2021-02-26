Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Несколько электричек задерживаются на участке Тверь – Москва, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
Сбой в движении произошел по техническим причинам. Время задержки варьируется от 7 до 45 минут.
Специалисты принимают все меры, чтобы ввести поезда в график. Пассажиров просят следить за объявлениями на станциях и в поездах.
А накануне из-за незапланированной остановки поезда на станции Красный строитель электропоезда МЦД-2 и Курского направления в сторону Москвы временно следовали без остановок от Подольска до Царицына.
До этого сообщалось, что на Казанском и Ярославском направлениях Московской железной дороги задерживались поезда из-за незапланированных остановок составов.
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