Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Несколько электричек задерживаются на участке Тверь – Москва, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Сбой в движении произошел по техническим причинам. Время задержки варьируется от 7 до 45 минут.

Специалисты принимают все меры, чтобы ввести поезда в график. Пассажиров просят следить за объявлениями на станциях и в поездах.

А накануне из-за незапланированной остановки поезда на станции Красный строитель электропоезда МЦД-2 и Курского направления в сторону Москвы временно следовали без остановок от Подольска до Царицына.

До этого сообщалось, что на Казанском и Ярославском направлениях Московской железной дороги задерживались поезда из-за незапланированных остановок составов.