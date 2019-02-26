Движение на фиолетовой ветке метро введено в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро введено в график, сообщает пресс-служба подземки в Twitter.

Сбой произошел по техническим причинам. Пассажирам по громкой связи объявляли, что поезда от станции "Беговая" в сторону центра следовали с увеличенными интервалами.

Службы метрополитена приложили все усилия, чтобы ввести движение в график.