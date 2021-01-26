Пассажиропоток аэропортов Москвы в прошлом году упал почти вдвое

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Аэропорты столичного авиационного узла по итогам прошлого года сократили количество обслуженных пассажиров на 42,3% – до 48,52 миллиона человек. Об этом говорится на сайте Росавиации.

"Более того, по итогам декабря 2020 года аэропорт Домодедово обслужил чуть больше пассажиров, чем исторически крупнейший российский аэропорт Шереметьево", – говорится в сообщении.

По информации Росавиации, Домодедово в декабре обслужил 1,268 миллиона пассажиров, а Шереметьево – 1,263 миллиона человек.

Ранее в России предложили уменьшить размеры провозимого багажа. Благодаря этому перевозчики хотят увеличить свои доходы.