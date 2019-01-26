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20:44

"Автодор" увеличил число снегоуборочной техники на скоростных трассах

транспорт

20:44

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Автодор" увеличил количество снегоуборочной техники, задействованной для расчистки трасс.

"Чтобы успевать убирать снег на скоростных трассах, было увеличено количество снегоуборочной техники: до 100 единиц на трассе М-4 "Дон", до 69 единиц на М-11 "Москва-Санкт-Петербург", до 64 единиц на М-1 "Беларусь" и 44 единицы на М-3 "Украина", – сообщили в пресс-службе организации.

88 спецмашин расчищают снег на МЖД

Ранее сообщалось, что на трассе М-2 "Крым" столкнулись 62 машины. ДТП произошли на нескольких участках. Крупное ДТП случилось также на Новорижском шоссе. На 57-м километре в Истринском районе столкнулись 10 автомобилей, имеются данные об одном пострадавшем.

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности на воскресенье из-за снега и ветра. На дорогах снова обещают гололедицу и снежные заносы. С запада подходит теплый морской воздух из Южной Европы и Средиземноморья. Из-за температурного контраста в зоне атмосферного фронта усилился ветер.

транспорт

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