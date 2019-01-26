"Автодор" увеличил число снегоуборочной техники на скоростных трассах

"Автодор" увеличил количество снегоуборочной техники, задействованной для расчистки трасс.
"Чтобы успевать убирать снег на скоростных трассах, было увеличено количество снегоуборочной техники: до 100 единиц на трассе М-4 "Дон", до 69 единиц на М-11 "Москва-Санкт-Петербург", до 64 единиц на М-1 "Беларусь" и 44 единицы на М-3 "Украина", – сообщили в пресс-службе организации.
88 спецмашин расчищают снег на МЖД
Ранее сообщалось, что на трассе М-2 "Крым" столкнулись 62 машины. ДТП произошли на нескольких участках. Крупное ДТП случилось также на Новорижском шоссе. На 57-м километре в Истринском районе столкнулись 10 автомобилей, имеются данные об одном пострадавшем.
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности на воскресенье из-за снега и ветра. На дорогах снова обещают гололедицу и снежные заносы. С запада подходит теплый морской воздух из Южной Европы и Средиземноморья. Из-за температурного контраста в зоне атмосферного фронта усилился ветер.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.