Станция Верхние Котлы Павелецкого направления МЖД откроется 25 декабря

Станция Верхние Котлы Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) откроется для пассажиров во вторник, 25 декабря, в 23:00. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
"Сегодня с 23:00 для посадки и высадки пассажиров откроется новый остановочный пункт Верхние Котлы на Павелецком направлении МЖД. Изначально платформа строилась как Варшавская, но компания РЖД переименовала ее, чтобы пассажирам было удобнее планировать поездку и строить маршруты", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что раньше пассажирам приходилось пользоваться платформой "Нижние Котлы", которая находится на расстоянии более километра от МЦК.
Новая станция была построена в рамках программы по интеграции радиальных железнодорожных линий с МЦК. Она включает в себя две пригородные платформы и пассажирский терминал. Станция построена с учетом потребностей маломобильных пассажиров. Транспортно-пересадочный узел оснащен эскалаторами, навигацией для слабовидящей людей, на платформах уложена тактильная плитка.
Ранее стало известно, что железнодорожные станции ЗИЛ и Варшавская Павелецкого направления МЖД получат новые названия. Было принято решение назвать их так же, как ближайшие к ним станции метро и МЦК. Отмечалось, что это позволит пассажирам лучше ориентироваться при пересадке между разными видами рельсового транспорта, упростит построение маршрута, а также позволит избежать путаницы.
Станции МЦК и МЖД начали объединять в 2018 году. За год было полностью интегрировано четыре станции. Как ранее заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, до конца этого года ожидается интеграция станции Карачарово МЦК и МЖД, а в конце следующего года к ним добавится станция метро "Карачаро" Некрасовской линии метро. Пассажиры смогут сделать любой переход на этих станциях по принципу "сухие ноги".
Также в следующем году появится пересадка между платформой НАТИ МЖД и станцией МЦК Лихоборы. Дополнительные переходы построят в районе станций МЦК Бульвар Рокоссовского, Локомотив и Верхние котлы.
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