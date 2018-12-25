Второй выход "Комсомольской" построят без ее закрытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что станцию московского метрополитена "Комсомольская" не будут закрывать на период строительства второго выхода.

Он отметил, что данный участок является сложным, так как строительные работы будут проходить на глубине 60 метров. Для того чтобы понять, как организовать работу, было просмотрено несколько вариантов.

"Но абсолютно точно могу сказать, станция в это время будет работать в обычном режиме, мы не можем допустить ее закрытия", – приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Ранее сообщалось, что строительство второго выхода со станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро начнется в ближайшее время. Выход планируют открыть в 2022 году.

О планах столичных властей построить второй выход на станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро Хуснуллин впервые объявил в 2015 году. Предполагается, что дополнительный выход будет обращен к северной стороне Комсомольской площади – к Ленинградскому и Ярославскому вокзалам, а также улице Каланчевская.