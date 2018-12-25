Детей до семи лет предложили бесплатно возить в электричках

Участник Общероссийского объединения пассажиров предложили разрешить детям до семи лет бесплатно ездить в электричках. Об этом сообщает RT.
Председатель объединения Илья Зотов направил обращение в адрес председателя думского комитета по транспорту и строительству Евгения Москвичева. По словам Зотова, сейчас на пригородных поездах бесплатно могут ездить только дети до пяти лет. При этом в городском общественном транспорте эта же льгота действует для пассажиров до семи лет.
Власти некоторых регионов страны сами ввели скидки на проезд детей от пяти до семи лет. "Необходимо привести в соответствие законодательство для поездов пригородного сообщения и городского общественного транспорта, в части установления единого возраста до достижении которого, дети получают возможность бесплатного льготного проезда, учитывая социальный запрос следует данный возраст установить на уровне семи лет", – сказано в обращении.
Ранее стало известно, что с Нового года стоимость проезда в пригородных поездах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании изменится. Разовый билет на поезд в пределах участка Ленинградский вокзал – Ховрино обойдется в 36 рублей, а по одной пригородной зоне на территории Подмосковья – в 23 рубля.
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