Утверждена нормативная стоимость перевозок пассажиров в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Утверждена нормативная стоимость перевозок пассажиров в метро и на наземном общественном транспорте. Документ, подписанный главой столичного департамента экономической политики и развития Владимиром Ефимовым опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Нормативная стоимость перевозки пассажиров в метро составит 42 рубля 83 копейки, стоимость проезда на наземном общественном транспорте – 31 рубль 56 копеек.

Ранее сообщалось, что со 2 января изменится стоимость проезда по карте "Тройка". Она подорожает на один рубль. Билет "Единый" на 60 поездок будет стоить 1765 рублей вместо 1700. Безлимитный проездной на 30 дней – 2075 рублей вместо двух тысяч.

Цены на разовые билеты "Единый" и ТАТ, а также стоимость проезда при бесконтактной системе оплаты через системы PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay и другие сохранятся.