В ночь на Рождество МЦК будет работать до двух часов ночи

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В ночь на Рождество, с 6 на 7 января Московское центральное кольцо (МЦК) будет работать до двух часов ночи. На Новый год "Ласточки" будут курсировать всю ночь, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Такой режим работы РЖД установили по заявке столичного метрополитена.

Кроме того, в столичной подземке и на МЦК в online-режиме будут транслировать новогоднее поздравление Владимира Путина.

Ранее в Москве прошла акция "Голос пассажира", которую провело ГКУ "Организатор перевозок". Любой желающий мог бесплатно записать свои пожелания горожанам. Аудиопоздравления с Новым годом прозвучат в коммерческих автобусах на 211 маршрутах с 25 декабря по 8 января.