Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 30 тысяч схем и указателей заменят в метро и на МЦК. Обновление в вестибюлях и на платформах проведут в связи с открытием станции "Ховрино" Замоскворецкой линии Московского метрополитена.
"Ввод новой станции метро всегда предполагает большую сопутствующую работу, в том числе по обновлению навигации. Только в подвижном составе метро нам предстоит заменить более 25 тысяч схем, а в поездах МЦК – 600 схем. Внимательные пассажиры уже начали замечать обновленные лайтбоксы на станциях Замоскворецкой линии, на которых появилось название новой станции, но оно пока скрыто", – рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, передает портал мэра и правительства Москвы.
Предполагается, что новой станцией ежедневно будут пользоваться около 60 тысяч человек. При этом станция "Речной вокзал" разгрузится в среднем на 20 процентов, а в часы пик – на 25.
Ранее сообщалось, что станция "Ховрино" Замоскворецкой линии метро расположена на месте примыкания Зеленоградской улицы к улице Дыбенко. Благодаря новой станции "зеленая" ветка продлилась на 2,9 километра. Отмечалось, что "Ховрино" – станция неглубокого заложения. Эскалаторов там нет, поэтому пассажиры могут спускаться к платформе по ступенькам.
Ожидается, что пассажиропоток станции достигнет 150 тысяч человек в сутки. Пользоваться ею будут жители Ховрино, Западного Дегунино и Левобережного района, а также пассажиры электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: