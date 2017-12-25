Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 30 тысяч схем и указателей заменят в метро и на МЦК. Обновление в вестибюлях и на платформах проведут в связи с открытием станции "Ховрино" Замоскворецкой линии Московского метрополитена.

"Ввод новой станции метро всегда предполагает большую сопутствующую работу, в том числе по обновлению навигации. Только в подвижном составе метро нам предстоит заменить более 25 тысяч схем, а в поездах МЦК – 600 схем. Внимательные пассажиры уже начали замечать обновленные лайтбоксы на станциях Замоскворецкой линии, на которых появилось название новой станции, но оно пока скрыто", – рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Предполагается, что новой станцией ежедневно будут пользоваться около 60 тысяч человек. При этом станция "Речной вокзал" разгрузится в среднем на 20 процентов, а в часы пик – на 25.

Ранее сообщалось, что станция "Ховрино" Замоскворецкой линии метро расположена на месте примыкания Зеленоградской улицы к улице Дыбенко. Благодаря новой станции "зеленая" ветка продлилась на 2,9 километра. Отмечалось, что "Ховрино" – станция неглубокого заложения. Эскалаторов там нет, поэтому пассажиры могут спускаться к платформе по ступенькам.

Ожидается, что пассажиропоток станции достигнет 150 тысяч человек в сутки. Пользоваться ею будут жители Ховрино, Западного Дегунино и Левобережного района, а также пассажиры электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги.