Сувенирные магниты с функцией проездного "Единый" появятся в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В январе в сувенирных магазинах и на стойках "Живое общение" Московского метрополитена в продажу поступят магниты с функцией проездного билета "Единый", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На магнит можно будет записать билеты на одну, две, 20 или 40 поездок, однако только один раз. Когда поездки закончатся, магнит можно сохранить на память о Москве и ее метро.

"Это особенно актуально для туристов, которые после посещения столицы смогут повесить такой магнит на холодильник в качестве приятного воспоминания о поездке в московском метро", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Сувениры выпустят тиражом 15 тысяч экземпляров. По внешнему виду они напоминают обычный проездной "Единый". Его отличие лишь в том, что такой билет можно крепить к металлическим поверхностям.

Магнит стоит 100 рублей без учета поездок. Пополнить его можно в кассах метрополитена или с помощью мобильного приложения "Метро Москвы".