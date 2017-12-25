Сувенирные магниты с функцией проездного "Единый" появятся в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В январе в сувенирных магазинах и на стойках "Живое общение" Московского метрополитена в продажу поступят магниты с функцией проездного билета "Единый", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На магнит можно будет записать билеты на одну, две, 20 или 40 поездок, однако только один раз. Когда поездки закончатся, магнит можно сохранить на память о Москве и ее метро.
"Это особенно актуально для туристов, которые после посещения столицы смогут повесить такой магнит на холодильник в качестве приятного воспоминания о поездке в московском метро", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Сувениры выпустят тиражом 15 тысяч экземпляров. По внешнему виду они напоминают обычный проездной "Единый". Его отличие лишь в том, что такой билет можно крепить к металлическим поверхностям.
Магнит стоит 100 рублей без учета поездок. Пополнить его можно в кассах метрополитена или с помощью мобильного приложения "Метро Москвы".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: