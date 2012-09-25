Новые частные автобусные маршруты появятся на дорогах Москвы

В ближайшее время на столичных дорогах появятся автобусы, обслуживаемые частными транспортными компаниями.

Как сообщили "Вечерней Москве" в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, скоро на открытый аукцион будет выставлен первый частный маршрут, охватывающий участок от остановки НАМИ до остановки Улица 8 Марта, протяженностью 15,7 км. В настоящее время его обслуживает автобус 22 маршрута, принадлежащий ГУП "Мосгортранс". Таким образом, у муниципального пассажироперевозчика может появиться частный конкурент.

Однако требования к претендентам жесткие: наличие девяти городских низкопольных автобусов, отвечающих стандартам Евро-5; фиксированные интервалы на маршруте не более 14 минут; средняя скорость движения — 17,2 км/час. Тариф на проезд установит город, он же будет платить компании-перевозчику по 70–80 рублей за километр— 50 млн рублей в год.

Правда, о сроках аукциона пока ничего не известно.