В приложении ЦППК появилась функция повторной покупки билета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) смогут воспользоваться функцией повторной покупки по выбранному маршруту без заполнения данных.

В новой версии приложения на iOS в разделе "Пассажиры" появилась возможность сохранить личные данные. Также в ней теперь отображаются все заказы пользователя.

Кроме того, в раздел "Мои билеты" разработчики добавили фирменные экспрессы, на которые при необходимости можно оформить возврат билета.

Новая версия приложения доступна в Google Play и App Store.

ЦППК активно занимается развитием сервисов цифровых услуг для всех категорий пассажиров. За семь месяцев 2021 года в приложении приобрели более 2,1 миллиона билетов, что уже сейчас превосходит количество посадочных талонов, купленных за весь 2020 год.

Оформление разовых билетов на электропоезда от некоторых станций всех направлений МЖД доступно в разделе "Расписание и билеты ЦППК". Кроме того, пользователям доступна программа лояльности "САКВОЯЖ Бонус". Ее участники могут копить бонусы за покупку билетов, которыми в дальнейшем возможно расплатиться у партнеров программы.

Ранее стало известно, что с 1 сентября по 31 октября при покупке проездного билета на поезда "Сапсан" студенты могут получить скидку в размере 50%. Специальный тариф "Студент" будет распространяться на базовый и экономический классы обслуживания поездов.