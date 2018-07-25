Системы транспортировки багажа в Шереметьеве восстановлены

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Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что системы транспортировки багажа в аэропорту Шереметьево восстановлены после сбоя. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Систему доставки грузов возобновили между южным (терминалы D, E, F) и северным (терминал В) терминальными комплексами. Сейчас перевозка багажа осуществляется в штатном режиме.

Также в нормальном режиме функционируют пассажирский тоннель, станции и беспилотные составы межтерминального перехода.

Производительность системы транспортировки багажа снизилась в аэропорту из-за повышенной влажности воздуха. С 23 до 30 июля трансферные пассажиры самостоятельно получали и сдавали багаж на рейсы. Сейчас уровень влажности находится в норме.