В районе Спиридоньевского переулка ограничили движение транспорта

25 июля, 12:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Движение транспорта ограничили в районе Спиридоньевского переулка. До 1 октября там будут вестись работы по реконструкции инженерных сетей, сообщает Агентство "Москва".
Ограничения будут действовать на нескольких участках. В частности, по 30 июля круглосуточно на одной полосе частично ограничено движение возле дома № 17.
Также ограничения введут с 31 июля по 7 августа в районе дома № 1/24, с 8 по 24 августа круглосуточно – в районе дома № 3.
С 15 по 23 сентября круглосуточно будет ограничено движение от дома № 3 до дома № 7, с 24 сентября по 1 октября круглосуточно – от дома № 7 до дома № 9.
На этих участках ограничения введут на одной полосе.
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