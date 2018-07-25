В районе Спиридоньевского переулка ограничили движение транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение транспорта ограничили в районе Спиридоньевского переулка. До 1 октября там будут вестись работы по реконструкции инженерных сетей, сообщает Агентство "Москва".

Ограничения будут действовать на нескольких участках. В частности, по 30 июля круглосуточно на одной полосе частично ограничено движение возле дома № 17.

Также ограничения введут с 31 июля по 7 августа в районе дома № 1/24, с 8 по 24 августа круглосуточно – в районе дома № 3.

С 15 по 23 сентября круглосуточно будет ограничено движение от дома № 3 до дома № 7, с 24 сентября по 1 октября круглосуточно – от дома № 7 до дома № 9.

На этих участках ограничения введут на одной полосе.