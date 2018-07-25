Расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД временно изменится

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График движения поездов Рижского и Курского направлений МЖД временно изменят, передает Агентство "Москва".

Поправки к расписанию связаны с ремонтными работами на станции "Подмосковная". Они будут действовать с 28 на 29 июля, с 4 на 5, с 11 на 12, с 18 на 19 августа. В указанные дни время отправления ряда электричек скорректируют. Многие поезда будут полностью отменены.

МЖД просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок и приносит извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что в районе нового остановочного пункта "Ленинградская" запланированы работы по приближению первого главного пути к новой платформе. По словам железнодорожников, это обеспечит удобный вход и выход при посадке в пригородные поезда.

На время работ движение на данном отрезке организуют по соседнему пути в реверсивном режиме. Электропоезда будут идти в обе стороны по одному пути по очереди.