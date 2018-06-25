Количество прокатных самокатов увеличили в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Сервис "Делисамокат" увеличил количество доступных самокатов до 2,65 тысячи единиц, сообщили в пресс-службе оператора проката "Делимобиль".

"Сервис краткосрочной аренды электросамокатов "Делисамокат" увеличивает количество самокатов на улицах Москвы. С сегодняшнего дня жителям и гостям города будет доступно на тысячу электросамокатов больше", – цитирует собеседника Агентство "Москва".

Уточняется, что дополнительный транспорт Segway Ninebot отвечает всем требованиям пользователей и городских властей. Вес самокатов составляет 12,5 килограмма без дополнительного аккумулятора и 14 килограммов при его наличии. Двухколесный транспорт разгоняется до 24 километров в час и поддерживает заряд в среднем на 20-30 километров поездки. Зарядить его можно от обычной розетки 220V или арендовать специальное зарядное устройство.

Количество пунктов аренды останется прежним – 25 точек в центре Москвы и за пределами Третьего транспортного кольца. Пользователям также доступны мобильные пункты, расположенные в специально оборудованных автомобилях.

Дополнительная тысяча самокатов позволит чаще пополнять точки, где можно взять транспорт в аренду, добавили в пресс-службе оператора сервиса.

Ранее сообщалось, что мексиканцы, аргентинцы и немцы стали самыми активными иностранными пользователями "Делисамоката" во время ЧМ-2018. За первые дни турнира 552 иностранца зарегистрировались в системе аренды.

Авторизоваться для использования сервиса можно на сайте delisamokat.ru или в мобильном приложении сервиса. Без регистрации могут обойтись пользователи "Делимобиля". Приложение позволит найти ближайший пункт со свободными самокатами и забронировать один из них. Пользователю дают 20 бесплатных минут, чтобы добраться до пункта, затем нужно предъявить код бронирования и документы, удостоверяющие личность.

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