В Utair объяснили, почему их самолет летел в Калининград в обход Белоруссии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лайнер авиакомпании Utair выполнял рейс из Москвы в Калининград в обход воздушного пространства Белоруссии с целью топливной эффективности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Отмечается, что обратно самолет летел уже через территорию республики.

"Планирование авиамаршрутов опирается на топливную эффективность полета, поэтому в Калининград 24 мая летели, не пересекая воздушное пространство Белоруссии, а возвращались уже через нее", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе подчеркнули, что не было никаких извещений об ограничениях полетов над территорией республики.

С 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, погранслужба страны уже получила распоряжение прекратить оформление пассажиров, следующих из Украины в Белоруссию и наоборот.

Ранее подобные решения приняли и в других странах. Французские, австрийские, сингапурские, латвийские и финские авиакомпании временно приостановили полеты над территорией Белоруссии. В их числе Air France, Singapore Airlines, AirBaltic, Austrian Airlines, компании Lufthansa Group.

Между тем Великобритания и Франция временно закрыли свои воздушные пространства для белорусской авиакомпании "Белавиа".

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

