Атомный ледокол "Урал" спустили на воду в Санкт-Петербурге

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На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола 22220 "Урал". Об этом сообщает ТАСС.

"Именно с кораблями этой серии ледоколов нового поколения мы связываем надежду с освоением Северного морского пути. Это принципиально новый корабль", – заявил на церемонии вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Генеральный диерктор АО "Балтийский завод" Алексей Кадилов отметил, что на данных ледоколах установлены мощный модульный автономный реактор, новая система электродвижения, а также современная трибуна.

"Уровень локализации судна – 95% в стоимостном выражении", – заявил он на церемонии.

Отмечается, что корабли проекта 22220 должны войти в историю, как самые мощные ледокольные суды. Они смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров, а также обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее в Санкт-Петербурге был сдан в эксплуатацию "Андрей Вилькицкий", построенный по программе "Время Арктики". Новый ледокол назван в честь знаменитого русского гидрографа-геодезиста, полярного исследователя Андрея Ипполитовича Вилькицкого.

На сегодняшний день уже спущены на воду ледокол "Александр Санников" и шесть танкеров для транспортировки нефти. Такие ледокольные суда, как "Александр Санников" и "Андрей Вилькицкий" прокладывают водные каналы, по которым танкеры беспрепятственно и безопасно проходят путь к терминалу "Ворота Арктика".

