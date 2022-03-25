На восточном участке Арбатско-Покровской линии метро увеличены интервалы движения поездов

Фото: Агентство "Москва"

Поезда следуют с увеличенными интервалами на восточном участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Накануне на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро было приостановлено движение поездов из-за человека на путях. Движение отсутствовало между "Серпуховской" и "Боровицкой".