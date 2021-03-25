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Транспорт

08:29

Россияне перечислили основные сложности при продаже автомобиля

транспорт авто

Фото: Depositphotos/liudmilachernetska@gmail.cом

Назвать правильную цену за свой автомобиль и не потратить слишком много времени на показ – основные сложности, с которыми столкнулись жители России при продаже машины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "СберАвто".

Так, более четверти владельцев автомобилей (26%) рассказали, что долго показывали машину покупателю, еще 15% переживали, что их обманут, а 12% продавцов указали, что им не понравилось общаться с незнакомцами.

Помимо этого, более половины автовладельцев (51%) заявили, что при продаже машины готовы воспользоваться услугами личного помощника. Порядка 43% опрошенных хотят обратиться к нему, чтобы безопасно провести оплату по безналичному расчету, а 37% нуждаются в нем для переговоров с покупателем.

Ранее эксперт рассказал, как сэкономить на бензине для машины. По его словам, необходимо воздержаться от резких торможений и ускорений. Специалист отметил, что работа педалью газа должна быть нежной, для этого нужно прогнозировать развитие ситуации на дороге.

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