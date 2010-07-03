S7 перейдет на летнее расписание полетов с конца марта

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Авиакомпания S7 Airlines с 31 марта переходит на летнее расписание полетов. Расписание будет актуально до 26 октября 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика, передает Агентство "Москва".

"S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld, с 31 марта 2019 года переходит на летнее расписание полетов, которое будет действовать до 26 октября 2019 года включительно", – сказано в сообщении.

Компания будет выполнять рейсы по 216 направлениям в 32 страны. Коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников отметил, что Москва и Санкт-Петербург будут выполнять прямые рейсы в Ниццу.

Также откроются рейсы в Геную, Ольбию, Кальяри, Малагу, Ибицу, Дубровник, Пулу. В выходные дни самолеты будут летать из Москвы в Вену.

Ранее сообщалось, что четыре российские авиакомпании приостановили закупку Boeing 737 MAX. Речь идет о компаниях UTair, "Уральские авиалинии", "Победа" и S7.