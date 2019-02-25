"Уральским авиалиниям" разрешили полеты из Москвы в Минск и Эйлат

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Авиакомпания "Уральские авиалинии" отныне сможет совершать регулярные полеты из Москвы в белорусский Минск и израильский Эйлат. Разрешение выдало Федеральное агентство воздушного транспорта, сообщает сайт Росавиации.

Помимо этого, авиаперевозчики NordStarи "Россия" получили допуск на полеты из Москвы в болгарские Бургас и Варну. Тем временем самолетам "Икара" открыли маршруты из Москвы до Варны, Баргаса, Варадеро, Кайо Коко, Камагуэя, Ольгина, Санта-Клары и обратно.

Допуск на полеты по перечисленным направлениям также получила авиакомпания Nordwind Airlines. А вот представители Azur Air отозвали допуски на 44 маршрута.

По данным Росавиации, пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла в январе вырос на 7,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают специалисты, особо заметен рост числа пассажиров на международных рейсах. Вместе с тем сохраняется тенденция к росту пассажиропотока на внутренних рейсах.