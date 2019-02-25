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12:48

Автоюрист назвал плюсы введения электронных прав

транспорт авто эксклюзив

12:48

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Автоюрист Сергей Радько в беседе с порталом Москва 24 отметил, что введение с 2020 года электронных автомобильных прав упростит жизнь водителям.

"Если есть возможность проверить наличие права управления у водителя, то ему совершенно незачем иметь с собой бумажную корочку, чтобы показывать инспектору. Это упростит процедуру выдачи удостоверения, потому что никогда не нужно будет идти и забирать карточку, упростит исполнение таких наказаний, как лишение права управления, потому что водителю не нужно сдавать это удостоверение. Это будет гораздо удобнее", – заявил Радько.

При этом, по его словам, необходимо обеспечить доступ инспекторов к электронной базе, чтобы иметь возможность быстро проверить наличие прав у водителя.

Насколько электронные права позволят бороться с проблемой поддельных документов, Радько затруднился ответить – по его мнению, это будет зависеть от того, как организована система.

Нужно подумать о системе защиты доступа в эту базу с тем, чтобы каждый факт внесения информации заверялся подписью конкретного должностного лица.
Сергей Радько
автоюрист

Важно также исключить возможность "несанкционированного доступа", чтобы хакеры не могли вносить в базу информацию о тех удостоверениях, которые реально не выдавались в установленном порядке, добавил Радько.

По мнению собеседника портала Москва 24, первое время нужно будет иметь при себе хотя бы электронное подтверждение на смартфоне наличия прав управления. "В перспективе и это отойдет: нет необходимости иметь при себе бумажный документ, если его наличие проверяется через соответствующие сервисы", – резюмировал эксперт.

Ранее начальник ГИБДД Михаил Черников рассказал, что электронные водительские права появятся в России в 2020 году. По его словам, раньше удостоверение было подтверждением права управления транспортным средством. Сейчас же подтверждение можно реализовать с помощью информационных систем.

С 1 ноября 2019 года начнут действовать новые правила регистрации автомобилей. Покупателям машин у официальных дилеров не придется ездить в ГИБДД, автомобиль можно будет поставить на учет в автосалоне. При этом паспорт транспортных средств будет оформляться только в электронном виде.

Бумажные документы, оформленные до вступления новых правил в силу, останутся действующими. При этом водители при желании смогут их заменить.

Евгения Маркова

транспорт авто эксклюзив

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