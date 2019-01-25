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17:16

МЖД готова перейти на усиленный режим работы в случае ухудшения погоды

транспорт общество погода

17:16

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

МЖД готова перейти на усиленный режим работы в случае ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Дополнительные меры направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок как на радиальных линиях железной дороги, так и на МЦК. Отмечается, что к работе готова снегоуборочная техника, также формируются дополнительные бригады железнодорожников для усиленного контроля объектов инфраструктуры.

Работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снега ведутся уже сейчас. В течение дня курсируют более 60 единиц снегоочистительных и пневмообдувочных машин. Также в уборке участвуют около двух тысяч железнодорожников.

В МЖД призвали пешеходов и автомобилистов соблюдать правила безопасности на железной дороге: переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, смотреть по сторонам, воздержаться от прослушивания музыки в наушниках и не отвлекаться на гаджеты, не стоять на краю платформы и держать за руки детей.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные, 26 и 27 января, на столицу обрушится самый сильный за зиму снегопад. За первый выходной день в городе выпадет около 7,2 миллиметра осадков или 10,5 сантиметра снега. В воскресенье выпадет еще 8,8 миллиметра осадков или 12,5 сантиметров снежного покрова дополнительно сверху.

В результате высота сугробов в Москве увеличится до полуметра и приблизится к абсолютному максимуму. В Подмосковье сугробы и вовсе вырастут до 65–70 сантиметров и больше, что в два раза превышает климатическую норму января и близко к абсолютному максимуму.

транспорт общество погода

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