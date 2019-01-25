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08:55

Декоративное цифровое табло установят на станции БКЛ "Ржевская"

транспорт метро строительство

08:55

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Декоративное интерактивное табло появится на строящейся станции Большой кольцевой линии "Ржевская", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Табло разместят на центральной стене перед выходом, оно будет показывать текущее время. Его сделают в форме арки: этот элемент лежит в основе дизайна всей станции, он символизирует временной портал.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов добавил, что еще 12 четырехметровых металлических арок со встроенной подсветкой будут украшать платформу. Основной материал в отделке станции – гранит, на входе присутствует желтые оттенки, а на выходе – более спокойные светлые цвета. В декабре началась проходка тоннеля между "Ржевской" и "Савеловской".

Большая кольцевая линия – крупнейшим в мире проект в области метростроения. Ее длина составит 69 километров с 31 станцией и двумя электродепо. Замкнуть новую линию планируют в 2022–2023 годах.

Станции глубокого заложения на Большой кольцевой линии

транспорт метро строительство

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