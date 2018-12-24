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12:32

Водителей призвали к осторожности из-за метели

транспорт

12:32

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал автомобилистам тщательнее планировать маршруты по Москве 24–25 декабря.

"Сегодня и завтра тщательнее обычного планируйте маршруты. Из-за снегопада движение будет осложнено (да, еще сильнее, чем сейчас). Еще в центре ожидаются перекрытия, чтобы пропустить автобусы с детьми, которые едут на елки", – говорится в сообщении на официальной странице ЦОДД в Twitter.

Также специалисты советуют по возможности пересесть на городской общественный транспорт.


Ранее транспортный комплекс Москвы призвал столичных автомобилистов быть осторожными на дорогах из-за возможной метели. В ведомстве отметили, что по прогнозам синоптиков, снег в столичном регионе будет идти ближайшие два дня. Специалисты напомнили водителям, что метель снижает видимость на дорогах.

По данным метеорологов, в ближайшие сутки сугробы в Москве могут вырасти до 30 сантиметров. В начале недели москвичей ждет снежная и умеренно морозная погода. Циклон с юга продолжит забрасывать в столичный регион массивы снеговых туч, а благодаря северо-восточному ветру рост температуры будет сдерживаться. По прогнозам, максимальная температура в городе составит -6...-8. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

транспорт

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