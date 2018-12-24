Движение на Большом Москворецком мосту ограничат с 29 декабря

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

С 29 декабря 2018 года на Большом Москворецком мосту ограничат движение автомобилей. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Ограничения, которые будут действовать до 21 апреля 2019 года, затронут полосу в сторону улицы Варварка. Автомобилистам придется учитывать изменения в связи с капитальным ремонтом моста.

Как только работы на данном участке закончатся, специалисты перекроют движение в сторону Болотной улицы. Ограничения на другой стороне моста введут 22 апреля и снимут 28 октября 2019 года.

Ранее стало известно, что с 25 декабря по 15 апреля движение ограничат на участке Калужского шоссе столицы. Они затронут район дома 8А на одной полосе основного хода и одной полосе дублера по направлению в область.