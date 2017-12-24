Более 50 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

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Более 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы, свидетельствуют данные портала "Яндекс.Расписание".

В аэропорту Шереметьево задержано 30 рейсов. Во Внуково будут выполнены с опозданием пять рейсов, в Домодедово 12 рейсов задержано и шесть отменено.

Ранее москвичей предупредили о сильном ветре, гололедице и метели. Порывы ветра могут достигать 18 метров секунду. Температура воздуха в городе опустится до -8 градусов.

В столице выпадет 12 миллиметров осадков в виде снега – это около 22 процентов декабрьской нормы осадков, то есть примерно ее пятая часть.