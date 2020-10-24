Участок Филевской линии метро закрыли в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок между станциями "Кунцевская" и "Пионерская" Филевской линии метро закрыли на выходные 24 и 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Там продолжатся работы, связанные со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Пассажирское движение должно быть приостановлено по правилам безопасности, указали в Дептрансе..

На время введения ограничений станция "Пионерская" станет конечной. Участок возобновит работу в обычном режиме с утра 26 октября. От станции "Кунцевская" до "Пионерской" будут следовать компенсационны автобусы маршрута КМ.

На линию выведут шесть машин, которые будут доступны с 5:15 утра до 2:00 ночи. Интервал движения составит порядка 3 минут. Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться станциями Арбатско-Покровской линии метро.

Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют выделить дополнительные средства на ускорение строительства БКЛ. Заммэра Владимир Ефимов подчеркнул, что кризис не повлиял на реализацию основных столичных проектов.