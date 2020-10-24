Участок Филевской линии метро закрыли в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Участок между станциями "Кунцевская" и "Пионерская" Филевской линии метро закрыли на выходные 24 и 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Там продолжатся работы, связанные со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Пассажирское движение должно быть приостановлено по правилам безопасности, указали в Дептрансе..
На время введения ограничений станция "Пионерская" станет конечной. Участок возобновит работу в обычном режиме с утра 26 октября. От станции "Кунцевская" до "Пионерской" будут следовать компенсационны автобусы маршрута КМ.
На линию выведут шесть машин, которые будут доступны с 5:15 утра до 2:00 ночи. Интервал движения составит порядка 3 минут. Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться станциями Арбатско-Покровской линии метро.
Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют выделить дополнительные средства на ускорение строительства БКЛ. Заммэра Владимир Ефимов подчеркнул, что кризис не повлиял на реализацию основных столичных проектов.
"Это наш город": участок Филевской линии метро закроют 24-25 октября
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