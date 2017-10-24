Дорожные заторы вечером вторника в Москве достигли 9 баллов

Фото:ТАСС/Дмитрий Серебряков

Пробки на московских дорогах достигли значения в 9 баллов вечером во вторник. Около 20:00 загруженность уже снизилась до 7 баллов.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", затруднения наблюдается на внешней стороне МКАД в районах Левобережный, Южное Тушино, Теплый Стан, Братеево, Капотня, Выхино-Жулебино, Дмитровский, парка Лосиный остров. Внутренняя сторона загружена в районах Дмитровский, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Братеево, Капотня и Метрогородок.

В сторону области затруднения зафиксированы на Ленинградском, Звенигородском шоссе, Кутузовском и Волгоградском проспектах, на улицах Велозаводская и Русаковская. Скорость потока на Третьем транспортном кольце не превышает 40 километров в час, в районе Кремля – 3 километров в час.

Относительно свободны участки ТТК в районах Дорогомилово, Южнопортовом и Красносельском с внутренней стороны. На Садовом кольце свободными остаются участки на Зубовском бульваре, Крымском мосту, улице Садово-Сухаревская. К 21:00 заторы должны снизиться до отметки в 5 баллов.