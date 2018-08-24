Контроль на железнодорожных переходах усилят с началом учебного года

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Транспортные полицейские усилят контроль в местах перехода железнодорожных путей в преддверии начала учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"На наиболее травмоопасных участках железной дороги, в местах несанкционированного перехода железнодорожных путей, на так называемых "народных тропах" будет усилено патрулирование нарядами транспортных полицейских, которые будут вести разъяснительную работу с нарушителями, подвергающими опасности свою жизнь и жизнь близких", − сообщили в управлении, передает Агентство "Москва".

Также с 25 августа по 3 сентября сотрудники ведомства проведут профилактическое мероприятие "Подросток и школа", направленное на предотвращение детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта.

По данным управления, с начала 2018 года на территории столичного региона железнодорожным транспортом травмирован 41 несовершеннолетний, из них 28 погибли. По мнению специалистов, большинство трагедий связано с несоблюдением элементарных правил безопасного поведения.

Ранее сообщалось, что перед новым учебным годом на отремонтированных участках дорог около школ начали наносить знаки "Осторожно, дети!".

Как сообщил руководитель производственного комплекса "Разметка" ГБУ "Автомобильные дороги" Константин Алимов, в преддверии 1 сентября идет планомерное восстановление и нанесение знаков там, где производилась замена асфальтобетонного покрытия. По его словам, знаки должны прослужить до конца учебного года, до апреля-мая 2019 года.