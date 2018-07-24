Доступ к платным парковкам ограничили на улице Пресненский Вал

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Доступ к платным парковкам в районе улицы Пресненский Вал ограничат из-за ремонта дорог, передает Агентство "Москва".
"В различные периоды будет ограничено дорожное движение на улице Пресненский Вал и всех прилегающих к ней улицах. Одновременно станут недоступны платные парковкам, расположенные на этих улицах", – сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
На этой территории имеется 82 парковочных места, два из который – для инвалидов.
В АМПП принесли извинения за доставленные неудобства и попросили водителей планировать свой маршрут с учетом изменений, оставляя автомобили только в разрешенных для этого местах.
Ранее сообщалось, что движение 25 августа будет ограничено по улице Красная Пресня на пересечении с улицей Пресненский Вал, а также по Пресненскому Валу в районе дома 4/29 и от дома 6, строения 1 до дома 48/2, строения 1 на улице Красная Пресня.
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