Страховщики рассказали о новом порядке техосмотра

Подтверждающая проведение техосмотра диагностическая карта отныне станет электронной. Но при необходимости владельцы машин смогут получить бумажную копию документа, пишет "Российская газета".
Предстоящие изменения правил проведения техосмотра и требований к участникам этого рынка разъяснил Российский союз автостраховщиков.
Согласно принятому на днях закону, фотосъемка ТО стала обязательной. А вот от идеи видеосъемки решили отказаться, чтобы избавить операторов от больших расходов.
Помимо этого, данные об электронных диагностических картах будут автоматически подгружаться в информационную систему ГИБДД. Туда же попадут снимки автомобиля на входе и выходе диагностической линии с указанием координат его места нахождения.
Контролем проведения техосмотра займется ГИБДД. А Российский союз автостраховщиков возьмется за аккредитацию пунктов техосмотра. Процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации операторам нужно будет пройти в течение года.
Ранее заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов заявил, что фотосъемка техосмотра не увеличит его стоимость. По его словам, установка необходимого оборудования не требует серьезных затрат.
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