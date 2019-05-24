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20:20

Страховщики рассказали о новом порядке техосмотра

транспорт авто безопасность

20:20

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Фото: depositphotos

Подтверждающая проведение техосмотра диагностическая карта отныне станет электронной. Но при необходимости владельцы машин смогут получить бумажную копию документа, пишет "Российская газета".

Предстоящие изменения правил проведения техосмотра и требований к участникам этого рынка разъяснил Российский союз автостраховщиков.

Согласно принятому на днях закону, фотосъемка ТО стала обязательной. А вот от идеи видеосъемки решили отказаться, чтобы избавить операторов от больших расходов.

Помимо этого, данные об электронных диагностических картах будут автоматически подгружаться в информационную систему ГИБДД. Туда же попадут снимки автомобиля на входе и выходе диагностической линии с указанием координат его места нахождения.

Контролем проведения техосмотра займется ГИБДД. А Российский союз автостраховщиков возьмется за аккредитацию пунктов техосмотра. Процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации операторам нужно будет пройти в течение года.

Ранее заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов заявил, что фотосъемка техосмотра не увеличит его стоимость. По его словам, установка необходимого оборудования не требует серьезных затрат.

транспорт авто безопасность

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