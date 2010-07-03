Компенсационный автобус запустят на участке Белорусского направления МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вечером 25 мая компенсационный автобус запустят на участке Кунцево – Усово Белорусского направления МЖД. Об этом сказано на сайте ЦППК.

Автобусы начнут возить пассажиров электричек из-за ремонтных работ. Для проезда нужно будет показать разовые билеты или абонементы ЦППК.

Жителей столичного региона попросили учитывать изменения в расписании вечерних рейсов 25 мая и утренних 26 мая.

Ранее сообщалось, что с 25 по 27 мая на западе столицы изменится схема движения. Это связано с реконструкцией Филевской линии метро. Для проезда компенсационных автобусов введут обособленную выделенную полосу на улице Большая Дорогомиловская – от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

